Референдум в Польше: оппозиция против

Один из вопросов референдума сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"

Парламент Польши одобрил проведение референдума, включающего в себя несколько, по мнению польских СМИ "тяжелых" вопросов. Один из них сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"

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Идея была предложена правящей партией "Право и справедливость" (PiS) которая высказала обеспокоенность "новой волной" мигрантов в Средиземноморье и усилением миграционного давления из соседней Беларуси. Одним из вопросов референдума станет возможный снос заграждений и шлагбаумов на границе.

Оппозиция, и в первую очередь "Гражданская платформа" Дональда Туска, выступает категорически против референдума, обвиняя правящую партию в "демонизации" миграционного вопроса и "замазывании" других важных проблем. Сам Туск заявил, что "аннулирует" это решение, и назвал референдум "недействительным в самом глубоком и широком смысле этого слова"

Марек Аст, член партии "Право и справедливость":

— Я очень удивлен, что "Гражданская платформа", в названии которой есть слово "гражданская", призывает к бойкоту. Дональд Туск объявил этот референдум недействительным еще до того, как он был утвержден Сеймом. Это означает, что они очень боятся ответов на эти вопросы.

Помимо миграции и границы с Беларусью на референдум внесены вопросы о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для женщин и мужчин и "распродаже государственных активов и предприятий" .

В любом случае принятие резолюции Сеймом означает назначение референдума. Его проведение запланировано на 15 октября, в один день с парламентскими выборами.