Референдум в Польше: оппозиция против

Один из вопросов референдума сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"
Парламент Польши одобрил проведение референдума, включающего в себя несколько, по мнению польских СМИ "тяжелых" вопросов. Один из них сформулирован следующим образом: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?"
Идея была предложена правящей партией "Право и справедливость" (PiS) которая высказала обеспокоенность "новой волной" мигрантов в Средиземноморье и усилением миграционного давления из соседней Беларуси. Одним из вопросов референдума станет возможный снос заграждений и шлагбаумов на границе.
Марек Аст, член партии "Право и справедливость":
— Я очень удивлен, что "Гражданская платформа", в названии которой есть слово "гражданская", призывает к бойкоту. Дональд Туск объявил этот референдум недействительным еще до того, как он был утвержден Сеймом. Это означает, что они очень боятся ответов на эти вопросы.
Помимо миграции и границы с Беларусью на референдум внесены вопросы о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для женщин и мужчин и "распродаже государственных активов и предприятий" .
В любом случае принятие резолюции Сеймом означает назначение референдума. Его проведение запланировано на 15 октября, в один день с парламентскими выборами.