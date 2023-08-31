Референдум в день выборов в Польше: за и против

By Magdalena Chodownik

Оппозиция утверждает, что правящая партия "Право и справедливость" использует референдум в качестве своей предвыборной кампании.

Сейм Польши проголосовал за предложение правящей партии "Право и справедливость" о проведении референдума в день парламентских выборов 15 октября 2023 года.

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Однако проведение референдума вызвало резкую критику со стороны оппозиции и, отчасти, гражданского общества. Они обвиняют правящую партию в проведении собственной агитации с помощью референдума, попытке повлиять на решения избирателей в день выборов, а также - в неуместности вопросов.

Правящая партия отрицает эти обвинения и считает, что референдум не только необходим, но и только укрепит демократию в Польше.

Петр Калета, депутат, партия "Право и справедливость":

— Необходимо спросить поляков об очень важных, самых принципиальных вопросах. Мне кажется, что сейчас для наших граждан нет ничего более важного, чем вопросы безопасности в очень широком смысле - военной безопасности, экономической безопасности, безопасности здоровья, экономической безопасности, поэтому референдум нужен и будет проведен.

На референдум вынесены 4 вопроса, касающиеся продажи государственных активов иностранным структурам, пенсионного возраста, возможного демонтажа стены на границе с Беларусью, а также — порядка переселения мигрантов.

Анна Хмелевская, фонд "Спасение":

— Вопросы [о миграции] сформулированы очень расплывчато. Есть упоминание о правах мигрантов, чего вообще не должно быть на референдуме, потому что права мигрантов - это права человека, а права человека не должны быть предметом вопроса референдума - они должны основываться на миграционной политике, созданной на основе международного и польского права.

Оппозиция заявляет, что референдум не имеет смысла, но поскольку он соответствует основным положениям предвыборной кампании правящей партии, она обвиняет "Право и справедливость" в использовании референдума для собственной выгоды. Кроме того, кампания по проведению референдума может быть оплачена из государственных средств.

Борис Будка, депутат, председатель парламентского клуба "Гражданская коалиция":

— Это не референдум - это просто предвыборная кампания партии "Право и справедливость", которая таким образом избегает ее финансирования. Понятно, что ответы на эти вопросы уже давно известны, и самый главный вопрос, который встанет перед избирателями 15 октября, - убирать или не убирать это плохое правительство. Это очень простой вопрос, и мы вместе ответим на него 15 октября.

Магдалена Ходовник, Euronews:

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— Десятки организаций также подписали письмо, адресованное Государственной избирательной комиссии, с призывом включить в методические рекомендации для региональных комиссий "инструкцию о праве избирателей отказаться от участия в референдуме". По их мнению, это поможет избирателям принять полностью осознанное решение.