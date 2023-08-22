Парламентские выборы в Польше: в чём стратегия ультраправых?

В течение восьми лет Польшей управляли консерваторы из партии "Право и справедливость". Октябрьские выборы в Сейм могут изменить ситуацию и оказать существенное влияние на расстановку сил в Европе.

Резкие выражения, военная тематика и раскол в обществе – неделю назад в Польше началась избирательная кампания. Однако игра на эмоциях может не принести традиционным партиям ожидаемого успеха.

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Вот что говорит сторонник правящих консерваторов "Право и справедливость" (PiS) Натан Орган: "В связи со сложившейся геополитической ситуацией одной из главных тем должна быть безопасность. Я вижу отдельные предложения объединённых правых. Что касается оппозиции, мне не хватает как конкретики, так и более глобального видения. Мне также не хватает содержательной дискуссии: конечно, должен быть простой и понятный посыл, но он не может полностью заменить программу партии".

По мнению экспертов, риторика, к которой прибегают политики, является следствием напряжённой ситуации.

"Милитаризация языка – это, конечно, объяснимо на фоне продолжающейся войны в Украине. Партии пытаются продемонстрировать, что знают, как обеспечить безопасность, ведь это базовая потребность человека. Но, с другой стороны, тот факт, что кампания в Польше принимает всё более брутальный характер, объясняется глубокой поляризацией общества", – поясняет Малгожата Моледа-Здзех из Варшавской школы экономики.

Противостояние ведётся и в информационном поле. Эти пикетчики недовольны тем, что, по их мнению, общественное телевидение игнорирует интересы оппозиционно настроенных избирателей и продвигает повестку правящей партии.

"Лозунг PiS ("Безопасное будущее для поляков") очень слаб, наверняка, в правящей партии нет нормальных специалистов по пиару, – говорит Катажина Биль, голосовавшая в прошлом за "Гражданскую платформу" Дональда Туска. – От того, что говорит оппозиция тоже тошно, их подход достаточно примитивен с интеллектуальной точки зрения и даже оскорбителен для её сторонников. Так что у нас есть серьёзные опасения по поводу результата на выборах".

При этом в Польше, особенно среди молодёжи, растёт популярность ультраправой партии "Конфедерация", которая претендует на то, чтобы стать 3-й силой в парламенте. Стратегия партии – не сотрясать воздух своими заявлениями.

"Я отношусь скорее негативно к кампаниям мейнстримных партий "Право и справедливость" и "Гражданская платформа": мне кажется, что их больше заботят собственные электоральные успехи, чем реальные потребности поляков. Партия "Конфедерации" другая, она старается не ввязываться в медийные дрязги", – рассказал Мацей Корнелюк, заинтересовавшийся ультраправыми.

Из Варшавы передаёт корреспондент Магдалена Ходовник: "Пикники, парады, митинги – в конце лета кандидаты буквально наводнили польские города. Тем не менее, по словам экспертов, исход выборов будет зависеть от настроений в самые последние дни избирательной кампании".