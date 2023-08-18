Канада: жители северо-запада спасаются от лесных пожаров

По прогнозам спасателей, стихия может достичь столицу региона Йеллоунайф уже в эти выходные. Всем 20 000 жителям населенного пункта приказано эвакуироваться

Северо-Запад Канады охвачен огнем. По прогнозам спасателей, стихия может подойти к столице региона Йеллоунайф уже в эти выходные. Всем 20 000 жителям населенного пункта приказано эвакуироваться.

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Из города ведет только одна дорога, на которой образовалась гигантская пробка желающих покинуть город

Многие граждане пытаются покинуть зону стихийных бедствий на самолетах. По приказу властей приоритет отдается инвалидам, пожилым и семьям с малолетними детьми.

Майк Вествик, руководитель информационной службы пожарной службы:

— Мы приближаемся к решающему этапу борьбы с этим лесным пожаром (в Йеллоунайфе, прим. ред.). В ближайшие два дня мы ожидаем северо-западные и западно-северо-западные ветры, которые развернут оба пожара (в Йеллоунайфе и Какисе - ред.) в неблагоприятном для нас направлении.

Городские власти Йеллоунайфа предупреждают, что кроме угрозы пожара, в ближайшие несколько дней в регионе ожидается "сильное задымление".

С января в стране установлен новый рекорд числа лесных пожаров, смог от которых накрыл некоторые районы США

По данным Канадского межведомственного лесопожарного центра, в результате более 5700 пожаров сгорело более 137 тыс. кв. км на всей территории Канады.