Российские учения и блокада Чёрного моря

Euronews

Россия проводит учения в Чёрном море после угрозы рассматривать потенциальной военной целью любое судно, заходящее в украинские порты или выходящее из них. Киев заявил, что готов продолжить экспорт зерна через свои южные порты.

Российский военно-морской флот провел учения с боевой стрельбой в северо-западной части Черного моря. Были отработаны в том числе действия по задержанию и уничтожению судов в районах, ограниченных для плавания.

Манёвры проводились через несколько дней после того, как Москва объявила потенциальной военной целью любое судно, заходящее в украинские порты или выходящее из них, предупредив о рисках транспортировки по Чёрному морю без её ведома. Это было представлено как ответ на обстрел Крымского моста - российские официальные лица настаивают на том, что удар был нанесен украинскими морскими беспилотниками.

Угрозы ввести блокаду прозвучали к концу зерновой сделки, обеспечивавшей проход транспортных судов.

Киев заявил, что продолжит морской экспорт, несмотря на российские угрозы, и потребовал международного патрулирования в Чёрном море.

В четверг Министерство обороны Украины предупредило также, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы со всеми соответствующими рисками