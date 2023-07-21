EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Российские учения и блокада Чёрного моря

Российский военно-морской флот проводит учения с боевой стрельбой в северо-западной части Черного моря.
Российский военно-морской флот проводит учения с боевой стрельбой в северо-западной части Черного моря. Авторское право Министерство обороны РФ
 Euronews

Россия проводит учения в Чёрном море после угрозы рассматривать потенциальной военной целью любое судно, заходящее в украинские порты или выходящее из них. Киев заявил, что готов продолжить экспорт зерна через свои южные порты.

Российский военно-морской флот провел учения с боевой стрельбой в северо-западной части Черного моря. Были отработаны в том числе действия по задержанию и уничтожению судов в районах, ограниченных для плавания. 

Манёвры проводились через несколько дней после того, как Москва объявила потенциальной военной целью любое судно, заходящее в украинские порты или выходящее из них, предупредив о  рисках транспортировки по Чёрному морю без её ведома. Это было представлено как ответ на обстрел Крымского моста - российские официальные лица настаивают на том, что удар был нанесен украинскими морскими беспилотниками. 

Угрозы ввести блокаду прозвучали к концу зерновой сделки, обеспечивавшей проход транспортных судов. 

Киев заявил, что продолжит морской экспорт, несмотря на российские угрозы, и потребовал международного патрулирования в Чёрном море.

В четверг Министерство обороны Украины предупредило также, что с 21 июля будет рассматривать суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы со всеми соответствующими рисками

Также по теме

"Зерновая сделка": продовольствие как оружие

Эрдоган: Путин хочет продлить "зерновую сделку"

Кремль: "Действие зерновой сделки прекращается"

Россия Украина Чёрное море Военные учения Зерновая сделка