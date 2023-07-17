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Эрдоган: Путин хочет продлить "зерновую сделку"

Россия объявила о выходе из сделки об экспорте украинского зерна
Россия объявила о выходе из сделки об экспорте украинского зерна Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
 Euronews

Разочарование, возмущение, осуждение... Новость о том, что Россия прекращает действие соглашения об экспорте зерна из Украины, вызвала бурную реакцию в международном сообществе.

Турецкий лидер, который выступил посредником в заключении сделки, выразил уверенность, что ещё не поздно исправить ситуацию.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что президент Российской Федерации, мой друг господин Путин, хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал сушествовать".

Эрдоган также заявил, что намерен провести переговоры с российским лидером по этому вопросу. 

Между тем, Брюссель напомнил Кремлю о том, что от его шага пострадают в первую очередь жители бедных стран. ЕС также объявил, что предпримет необходимые меры для того, чтобы обеспечить зерном в нём нуждающихся.

Шарль Мишель, глава Евросовета:

"Это соглашение, наряду с европейской инициативой "маршруты солидарности", гарантируют то, что страны с наименее развитой экономикой получат доступ к зерну и удобрениям. В них нуждаются люди, население. Именно поэтому мы полностью поддерживаем все усилия Антонио Гутерриша, направленные на то, чтобы преемственность этого соглашения была гарантирована".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, со своей стороны, заявил, что решение России абсолютно неоправданно, и что она использует голод людей как оружие в войне.

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