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Москва требует выполнения всех условий Меморандума Россия-ООН в рамках стамбульских договоренностей.

Действие зерновой сделки фактически прекратилось. Об этом заявил пресс-секрерь президента РФ Дмитрий Песков. Российская страна настаивает, что не выполняются условия договора — Москва требует снять ограничения на экспорт сельхозпродукции, вернуть доступ к платежной системе SWIFT, восстановить экспортный аммиакопровод Тольятти — Одесса.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила: "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки".

В заявлении МИД РФ говорится, что "из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной".

После этой новости резко выросли биржевые цены на пшеницу - фьючерсы подскочили почти на 5%.

Берлин призвал Москву срочно продлить сделку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморская инициатива Черноморская инициатива "вошла в историю в качестве дипломатического успеха". Он сообщил, что глава МИД республики Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в связи с решением Москвы о приостановке участия в сделке.