Ранняя засуха и водный кризис во Франции

Франция переживает очередную летнюю засуху с ограничительными мерами в использовании воды.

В настоящее время почти треть Европы страдает от засухи, а 10% континента уже находятся в кризисной ситуации, по данным Европейской обсерватории засухи. Так обстоит дело на юге Франции.

В связи с создавшимся кризисом префектура департамента Гар запустила с мая самый высокий уровень предупреждения об ограничениях на воду:

"С начала года мы очень волновались, потому что с сентября у нас наблюдался дефицит осадков, составлявший примерно 40-50%. Несмотря на штормы, которые были в течение последних трёх недель, тревожная ситуация сохраняется. Дожди, которые у нас идут, не пополняют запасы рек и уровень грунтовых вод", - говорит Себастьян Ферра, директор Управления территорий и морей.

Жители затронутых засухой районов больше не имеют права наполнять бассейны и должны строго ограничивать полив своих садов. Сельскохозяйственный полив разрешен только ночью, чтобы избежать эвапотранспирации.

По словам Бенуа Тришо, мэра Монклюса, одного из сёл, пострадавших от ограничений, такая климатическая ситуация ненормальна:

"В прошлом были сильные засухи. Но сейчас мы понимаем, что температура становится все выше и выше, что это все более и более повторяется, и, прежде всего, что уровень грунтовых вод падает. Так что это реальность, мы осознаём это и понимаем, что в будущем нас ждут реальные изменения. Поэтому мы стараемся проводить как можно больше совместной работы, повышая осведомленность людей".

Элоиза Урвуа, Euronews:

"2022 год был самым жарким за всю историю метеонаблюдений во Франции. Однако серьёзность кризиса проявилась в виде ограничений на воду только в июле. В этом году из-за ранней засухи ограничения стали вводиться уже в начале апреля в некоторых районых Гарда, а с мая - и почти во всех других департаментах. Местные власти готовятся к особенно засушливому лету 2023 года и к тому, что за ним последуют и другие".