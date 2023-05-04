Засуха угрожает французским автомойкам

Euronews

В нескольких регионах власти вводят ограничения на расход воды

В ряде регионов Франции после нескольких месяцев аномально сухого лета власти вводят серьёзные ограничения на расход воды. В ряде случаев это означает, среди прочего, закрытие автомоек. По данным статистики, они потребляют 0,2% воды, производимой во Франции.

«В этом районе в последнее время много лесных пожаров. Поэтому было бы неплохо сохранить воду для пожарных».

Владельцы автомоек защищают свой бизнес — заявляя, что без них расход воды как раз увеличится:

Жан-Марк Форменти, глава профсоюза Mobilians:

«Вот такая мойка потребляет 110 л воды на машину. Если мыть дома из шланга — примерно 300 л. Если мы будем поощрять „дикую“ помывку, это втрое увеличит ущерб для грунтовых вод».

Уровень осадков этой весной оказался заметно ниже нормы на 75% территории страны. Низкий уровень грунтовых вод вызывает опасения властей, которые не исключают повторения прошлогодней аномальной летней жары.