Рука Москвы: как информационная война влияет на политику соседей России?

После начала российского вторжения в Украину в целом ряде стран пропаганду и дезинформацию стали воспринимать как крупную угрозу. Почему эти материалы играют такую роль и даже становятся инструментом внутренней политики?

Информационная война занимает всё более важное место в политической повестке соседей России. Политики говорят о пропаганде и дезинформации. Аналитики отмечают, что прокремлёвские взгляды особенно активно продвигают именно местные политические силы.

Острая внутриполитическая борьба с отсылками к информационной войне, обвинениями в пропаганде и использованием материалов, которые оппоненты считают российской дезинформацией, разворачивается в Грузии и Молдавии. Обе страны стремятся в ЕС и идут по пути к членству в союзе. В обеих странах российский вектор противопоставлен западному, а правительство обвиняют в подрыве европейских устремлений нации.

В Грузии это противостояние выглядит особенно острым из-за поляризации СМИ и общества, – объясняет замдиректора по науке Кавказского центра исследовательских ресурсов Джастин Джилбрет. Он обращает внимание на то, что, согласно последним соцопросам, поддержка европейских устремлений страны бьёт рекорды. Но антизападная агитация несёт угрозу из-за вовлечения государственных деятелей:

«Когда правительство "Грузинской мечты" повторяет явно антизападные линии, регулярно оскорбляя американских чиновников и оскорбляя чиновников Евросоюза, говоря, что Америка пытается втянуть Грузию в войну, этим нарративам мало кто верит, но некоторые стали им верить. Эти линии дезинформации, между тем, в основном исходят от людей внутри страны, и, в основном, усиливаются чиновниками правительства "Грузинской мечты". И это главная проблема».

По мнению Джилбрета, важную роль для Грузии сыграет исход российского вторжения в Украину. В Тбилиси уверены, что эта агрессия схожа с событиями российско-грузинской войны. В случае победы Москвы другие соседние страны могут навсегда остаться в орбите российского влияния. Военные неудачи Кремля дают надежду на укрепление суверенитета.

Мягкая сила России

Москва пытается воздействовать на грузинскую политику мягкой силой, причём не позитивном, а в негативном ключе, – считает независимый журналист и политический обозреватель Режи Жанте. Это значит, что Москва и не пытается создать положительный образ России, но пытается сформировать негативное отношение к западному миру, говоря, насколько европейские ценности противоречат традиционным грузинским, заявляя об угрозе ЛГБТ, играя на других формах нетерпимости.

При этом Жанте считает, что никакие средства информации и дезинформации не могут уже переломить главный тренд в Грузии, где 80% граждан хотят вступления в ЕС, и Кремль это понимает:

«Россия даже не пытается переубедить грузин, а на самом деле работает в некотором роде с руководством. Это именно то, что происходит сейчас. Прямо сейчас нам действительно нужно следить за тем, что происходит в Грузии, и нас, вероятно, ждут беспокойные, напряженные недели и месяцы, в ходе которых на карту поставлена смена геополитического, исторического пути страны, которая может оказаться в сфере российского влияния».

Такой сценарий, по мнению Жанте, создаёт угрозу дальнейшей авторитаризации государственного управления. Общество не готово принять отказ от евроинтеграции и окажется к неизбежном конфликте с властями, которые, в свою очередь, будут готовы прибегать ко всё более и более жёстким методам сдерживания протеста, опирая на поддержку России.

Молдавский раскол

Пророссийские материалы стали одной из важнейших состовляющих в политическом противостоянии в Молдавии. Здесь политики также жалуются на пропаганду в условиях раскола между сторонниками европейского и пророссийского векторов развития. Этот конфликт отражает реваншистские устремления прежнего режима, – рассказывает представитель Фонда Фридриха Эберта в Молдавии Феликс Хетт:

«Самой большой угрозой, с точки зрения нынешнего молдавского правительства, является возвращение к власти старых клептократических, олигархических и ориентированных на Россию политических сил. И я думаю, что это самая большая проблема в том смысле, что они используют или используют эти российские нарративы для продвижения своей собственной внутриполитической повестки дня».

Хетт отмечает, что жители Молдавии в условиях поляризации мнений находят один источник информации, которому они доверяют. При этом официальные источники и правительство зачастуют таким доверием не пользуются, а тяжёлая социальная и экономическая ситуация усугубляют конфликт. В этом, по мнению аналитика, заключается главная сложность борьбы с предполагаемой дезинформацией и пропагандой.

В обществе, которое одновременно имеет тесные связи и с Россией, и с ЕС, по мнению Хетта, надо сосредоточить особое внимание на восстановление доверия к государственным институтам.

Президент Молдавии Майя Санду, ставшая главным голосом европейского выбора страны, предлагает вывести борьбу с российской пропагандой на государственный уровень и создать для этого «Центр патриотизма». Ранее она обвиняла Москву в подготовке переворота и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Россия эти претензии отвергает, заявляя, что не вмешивается во внутренние дела других государств.