Экспресс-визит Макрона в Монголию

Франция намерена укрепить партнёрство с богатой энергоресурсами азиатской страной, чтобы Монголия "чувствовала себя увереннее", лавируя между своими крупными соседями – Россией и Китаем.

Возвращаясь с саммита "Большой семёрки", Эммануэль Макрон сделал остановку в Улан-Баторе. Это первый в истории визит главы Пятой республики в Монголию.

После смотра войск на площади Сухэ-Батора французского лидера в традиционной юрте, установленной в президентском дворце, принимал его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух.

В Елисейском дворце отмечают, что цель визита – обсудить войну в Украине, а также открыть дополнительные экономические перспективы для страны, во многом зависящей от импорта своих соседей – России и Китая – и не осудившей российское вторжение. В частности, Париж намерен содействовать финансированию "зелёного" перехода Монголии, которая нуждается в декарбонизации своей экономики.

В настоящее время 90% электроэнергии в стране производится путём сжигания угля.

Сообщается, что Эммануэль Макрон, который улетел сразу же после ужина в музее Чингисхана, пригласил Ухнаагийна Хурэлсуха во Францию. Государственный визит может состояться в октябре.