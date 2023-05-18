Остров Майотта: суд разрешил французским властям сносить поселения нелегальных мигрантов

Париж сможет приступить к масштабной операции по сносу бидонвилей и высылке нелегальных мигрантов, которые массово прибывают на французский остров с Комор. Три недели назад суд признал, что разрушение трущоб не соответствует закону.

Власти французского заморского департамента Майотта, расположенного в Индийском океане, продолжат высылку нелегальных мигрантов и снос трущоб к северу от столицы Мамудзу.

В среду апелляционная палата отменила ранее вынесенное судом решение, приостановившее масштабную операцию "Вуамбушу" (что в переводе с маорского диалекта коморского языка означает "взятие под контроль"), в которой Париж задействовал порядка 1800 силовиков.

Планируется разрушить несколько десятков лачуг, в которых живут около 70 семей. Ожидается, что бульдозеры вновь заработают в понедельник после длинных выходных в честь католического Вознесения.

Как сообщает franceinfo, на Коморские острова уже отправился первый за несколько недель паром, на борту которого находились 20 человек, четверо из них согласились на "добровольный отъезд", остальные были "депортированы".

По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, цель операции по сносу малопригодных для жизни бидонвилей и высылке тех, кто нелегально попал на территорию страны, – "восстановление республиканского мира" и улучшение ситуации с безопасностью.

Действия правительства поддерживает часть народных избранников и местных жителей, правозащитники говорят о нарушении прав мигрантов.

Майотта – самый бедный французский департамент. К берегам острова на традиционных лодках кваса-кваса ежегодно приплывают тысячи коморцев с соседнего острова Анжуан. Отмечается, что почти половина населения департамента не имеет французского гражданства, при этом треть из них родились на Майотте.

Майотта, расположенная в Индийском океане между Мадагаскаром и побережьем Восточной Африки, отделилась от Коморских островов в 1974 году в результате референдума, на котором три других острова выбрали независимость из Парижа.

Правительство в Морони не признаёт суверенитет Франции над Майоттой и требует "деколонизации" острова.