В 2014 году "Нацфронт" Марин Ле Пен получил кредит на 9,4 млн евро в "Первом чешско-российском банке". С тех пор банк обанкротился, партия сменила название, а ультраправому политику всё ещё приходится объяснять, зачем она "брала деньги у русских".

"Банковская история" преследует её с 2014 года: Марин Ле Пен вновь пришлось объясняться по поводу всё ещё не выплаченного российского кредита.

Лидер французских ультраправых на протяжении четырёх часов отвечала на вопросы парламентской комиссии по иностранному вмешательству, председателем которой был её однопартиец – молодой депутат Жан-Филипп Танги.

Глава фракции "Национальное объединение" повторила тезисы о том, что договор подписывался "с банком, а не с Путиным", добавив, что она была вынуждена обратиться за финансированием для своей партии за границу, поскольку во Франции и Евросоюзе ни одно учреждение не хотело с ней сотрудничать.

Политик полностью отрицает, что Россия оказывала на неё давление, и, что позиции бывшего Нацфронта как-то сверялись с Кремлём.

В ходе слушаний политик также заявила, что жители Крыма "свободно проголосовали за присоединение к России". Такое мнение об аннексии украинского полуострова она высказывала и раньше.

В случае победы на выборах в 2027 году Ле Пен обещает запретить партиям получать иностранные кредиты, вместо этого предлагается создать "банк демократии" для того, чтобы французские политические организации смогли финансировать свои избирательные кампании. Подобная идея уже звучала в рядах президентского большинства, при этом неизвестно, что об этом думает Эммануэль Макрон.