«Большая семёрка» продолжит поддерживать Украину

Euronews

Владимир Зеленский посетил мемориальный Парк мира в Хиросиме

«Большая семёрка» не прекратит поддержку Украины — об этом заявил президент США Джо Байден на саммите в Хиросиме. Глава Белого дома лично встретился с украиснким президентом Владимиром Зеленским и пообещал новый крупный пакет военной помощи. В частности, речь идёт о подготовке в США украинских пилотов.

Владимир Зеленский на этом фоне заявил, что украинские военные продолжают ужерживать позиции в разрушенном Бахмуте.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Сегодня они выполняют очень важную задачу. Сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не буду, но это говорит о том,что Бахмут не захвачен на сегодня Российской Федерацией».

В Мемориальном парке мира в Хиросиме Владимир Зеленский заявил, что руины японского города после атомной бомбардировки напоминают ему руины украинских городов, таких как Бахмут. По словам президента, украинцы тоже мечтают восстановить разрушенные войной населённые пункты, как и Хиросима смогла восстановиться после трагедии.