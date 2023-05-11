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Италия
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В центре Милана взорвался автомобиль: огонь охватил соседние дома

В центре Милана взорвался автомобиль: огонь охватил соседние дома
 Euronews

В центре Милана взорвался автомобиль: огонь перекинулся на соседние дома

В центре Милана взорвался припаркованный автомобиль. Как сообщают очевидцы, он перевозил баллоны с природным газом или кислородом. Машина загорелась, огонь перекинулся на соседние автомобили и дома вокруг.

По меньшей мере четыре человека пострадали, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Агентство AP пишет об одном пострадавшем.

Взрыв произошел на перекрестке улиц via Pier Lombardo and via Vasari. По данным телеканала SkyTg24, детей из находящегося рядом детского сада и жителей близлежащих домов эвакуировали. 

Новость дополняется.

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