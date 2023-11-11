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Италия. Взрыв разрушил центр по приему мигрантов. Десятки пострадали

центр размещения мигрантов
центр размещения мигрантов Авторское право Screen shot from AFP video
By euronews
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Прокуратура провинции Витебро начала расследование причин трагедии

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По меньшей мере тридцать один человек пострадали в результате взрыва, который в ночь на субботу полностью разрушил здание, где находился пункт размещения  мигрантов и просителей убежища. Он принадлежал компании Ospita в промышленной зоне Сан-Лоренцо Нуово (провинция Витербо).

Здание обрушилось, завалив проживающих там людей. Все они - просители убежища, в основном, мужчины, но есть и женщины. Один из обитателей получил серьезные ранения и был доставлен на вертолете в Рим. Врачи борются за его жизнь. 

Прокуратура Витербо возбудила дело.  Специалисты приступили к расследованию обстоятельств и поиску виновных в трагедии.

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