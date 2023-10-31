Наводнение в Милане: в городе затоплены целые кварталы

By Euronews

Итальянская река Севезо из-за сильных дождей вышла из берегов. От наводнения пострадал Милан.

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На севере Италии бушует непогода. Сильные дожди, которые обрушились на Милан в ночь на вторник, привели к разливу местной реки Севезо.

Целые кварталы правктически ушли под воду. Местные власти работают над тем, чтобы адаптироваться к экстремальным погодным условиям. Ведется строительство водохранилищ, чтобы удерживать часть объема воды из разливающихся рек. Но не все идет гладко.

Марко Гранелли, сотрудник муниципалитета:"Такого большого наводнения у нас не было с 2014 года, значит надо работать над резервуарами. Миланский уже готов, мы тестируем насосы. Это водохранилище вступит в строй в ноябре, а в остальной части Ломбардии резурвуаров не хватает".

В пяти регионах Италии в связи с дождями объявлен "оранжевый" уровенть опасности. В области Венето действует максимальное, "красное", предупреждение.

По прогнозам метеорологов ситуация вскоре должна улучшится. Тем временем в центральной части и на юге страны стоит аномально жаркая осень: в Палермо воздух прогрелся до 34 градусов, в Риме плюс 28.