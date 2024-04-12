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Итальянцы требуют ужесточить нормы охраны труда после взрыва на ГЭС

ГЭС Enel Green Power на севере Болоньи, где произошла трагедия
ГЭС Enel Green Power на севере Болоньи, где произошла трагедия Авторское право Antonio Calanni/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Надежда Дрямина
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Семь человек стали жертвами страшной аварии на ГЭС в Эмилии-Романье. Там прогремел мощный взрыв во время испытательных работ.

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Ужесточить нормы охраны труда и повысить безопасность на производстве - с такими требованиями тысячи итальянцев вышли на улицы Болоньи. Марши протеста, организованные профсоюзами, состоялись также в Турине, Неаполе и Перудже.

Причиной стал взрыв гидроэлектростанции Enel Green Power в Барги на озере Сувиана (Эмилия-Романья). Погибли семь человек. Возраст жертв - от 36 до 73 лет. В пятницу водолазы нашли тела последних двух пропавших без вести рабочих. Ещё пятеро - госпитализированы с ожогами.

ЧП произошло во вторник. Во время испытательных работ взорвалась одна из турбин, находящаяся на глубине примерно 40 метров. Это вызвало затопление и обрушение части девятиэтажного подводного сооружения.

Причины инцидента пока не установлены. Возбуждено дело "о катастрофе" и "непредумышленном убийстве". Местная прокуратура пытается установить все звенья в сложной вызывающей некоторые подозрения цепочке субподрядчиков ГЭС.

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