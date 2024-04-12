Итальянцы требуют ужесточить нормы охраны труда после взрыва на ГЭС

Семь человек стали жертвами страшной аварии на ГЭС в Эмилии-Романье. Там прогремел мощный взрыв во время испытательных работ.

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Ужесточить нормы охраны труда и повысить безопасность на производстве - с такими требованиями тысячи итальянцев вышли на улицы Болоньи. Марши протеста, организованные профсоюзами, состоялись также в Турине, Неаполе и Перудже.

Причиной стал взрыв гидроэлектростанции Enel Green Power в Барги на озере Сувиана (Эмилия-Романья). Погибли семь человек. Возраст жертв - от 36 до 73 лет. В пятницу водолазы нашли тела последних двух пропавших без вести рабочих. Ещё пятеро - госпитализированы с ожогами.

ЧП произошло во вторник. Во время испытательных работ взорвалась одна из турбин, находящаяся на глубине примерно 40 метров. Это вызвало затопление и обрушение части девятиэтажного подводного сооружения.

Причины инцидента пока не установлены. Возбуждено дело "о катастрофе" и "непредумышленном убийстве". Местная прокуратура пытается установить все звенья в сложной вызывающей некоторые подозрения цепочке субподрядчиков ГЭС.