Будущее Британского Содружества: задачи и опасности

Эксперты полагают, что авторитет королевы Елизавета II способствовал продвижению британских ценностей в 56-ти государствах Содружества. Карлу III, в свою очередь, будет трудно оказывать на страны такое же влияние

Взойдя на трон, Карл III стал не только правителем Соединенного Королевства. Он так же принял руководство Британского Содружества наций, включающего в себя 56 стран.

Этот пост не передается по наследству, но по просьбе его матери, королевы Елизаветы II, главы государств и правительств организации назначили его преемником еще во время саммита в Лондоне в 2018 году.

Взойдя на трон, Карл III стал третьим после Георга VI и Елизаветы II руководителем организации с момента ее создания в 1949 году.

Как отмечают эксперты, несмотря на ограничение сфер влияния Карла III, задачи, поставленные ним, по-прежнему колоссальны.

Мартин Фарр, преподаватель современной британской истории, университет Ньюкасла:

— Один из центральных вопросов, стоящих перед британским институтом монархии в последние 30-40 лет, заключается в том, была ли поддержка монархии в Великобритании и на международном уровне обусловлена личностью королевы Елизаветы II или самим институтом. Многие опасались, что вслед за концом ее правления последует пробуждение республиканского движения.

Определенные тенденции наметились ещё во времена Елизаветы II. Так, в 2021 году Барбадос отказался от конституционной монархии и официально стал республикой, оставшись при этом в составе Содружества. Специалисты прогнозируют дальнейший выход стран из-под британской королевской власти

Мартин Фарр, преподаватель современной британской истории, университет Ньюкасла:

— Неизбежно, что это число будет стремительно уменьшаться. Я считаю, что многие страны превратятся в республики, но останутся при этом частью Содружества. В ряде стран наблюдается враждебность, но для Лондона Содружество по-прежнему является "отличным инструментом" мягкой силы.

Эксперты полагают, что авторитет королевы Елизавета II способствовал продвижению британских ценностей в государствах Содружества, и Карлу III будет трудно оказывать на страны аналогичное влияние.