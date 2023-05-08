Будущее Британского Содружества: задачи и опасности

Эксперты полагают, что авторитет королевы Елизавета II способствовал продвижению британских ценностей в 56-ти государствах Содружества. Карлу III, в свою очередь, будет трудно оказывать на страны такое же влияние
Взойдя на трон, Карл III стал не только правителем Соединенного Королевства. Он так же принял руководство Британского Содружества наций, включающего в себя 56 стран.
Этот пост не передается по наследству, но по просьбе его матери, королевы Елизаветы II, главы государств и правительств организации назначили его преемником еще во время саммита в Лондоне в 2018 году.
Взойдя на трон, Карл III стал третьим после Георга VI и Елизаветы II руководителем организации с момента ее создания в 1949 году.
Как отмечают эксперты, несмотря на ограничение сфер влияния Карла III, задачи, поставленные ним, по-прежнему колоссальны.
Мартин Фарр, преподаватель современной британской истории, университет Ньюкасла:
— Один из центральных вопросов, стоящих перед британским институтом монархии в последние 30-40 лет, заключается в том, была ли поддержка монархии в Великобритании и на международном уровне обусловлена личностью королевы Елизаветы II или самим институтом. Многие опасались, что вслед за концом ее правления последует пробуждение республиканского движения.
Мартин Фарр, преподаватель современной британской истории, университет Ньюкасла:
— Неизбежно, что это число будет стремительно уменьшаться. Я считаю, что многие страны превратятся в республики, но останутся при этом частью Содружества. В ряде стран наблюдается враждебность, но для Лондона Содружество по-прежнему является "отличным инструментом" мягкой силы.
Эксперты полагают, что авторитет королевы Елизавета II способствовал продвижению британских ценностей в государствах Содружества, и Карлу III будет трудно оказывать на страны аналогичное влияние.