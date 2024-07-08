Видео. И среди улиток побеждают профессионалы

На круглом столе, затянутом влажной скатертью, проходит чемпионат мира: так называют свои соревнования организаторы гонок улиток в английском Конгхэме. Принять участие действительно может любой, подобрав бегуна в саду, на дороге или просто одолжив у организаторов.

Победил в этом году, однако, профессионал: улитка по имени Джефф преодолел 13,5 дюймов (34 см) за 4 минуты и 3 секунды. Его хозяин, Саймон Лиллей из Линкольншира, тренировал рысака с весны.

Профессиональный спортсмен, правда, как и другие участники, не умеет ползать по заданному маршруту, поэтому улиткодром — круглый, чтобы каждый мог самостоятельно избрать собственный путь к победе.

Победителю досталось целое блюдо салата и гарантия ухода и кормления в течение года — чтобы Джефф мог постоять за свой титул и на следующем чемпионате мира.