EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
Чемпион мира Джефф возглавил пелотон уже на старте
No Comment
Последние обновления:

Видео. И среди улиток побеждают профессионалы

На круглом столе, затянутом влажной скатертью, проходит чемпионат мира: так называют свои соревнования организаторы гонок улиток в английском Конгхэме. Принять участие действительно может любой, подобрав бегуна в саду, на дороге или просто одолжив у организаторов.

На круглом столе, затянутом влажной скатертью, проходит чемпионат мира: так называют свои соревнования организаторы гонок улиток в английском Конгхэме. Принять участие действительно может любой, подобрав бегуна в саду, на дороге или просто одолжив у организаторов.

Победил в этом году, однако, профессионал: улитка по имени Джефф преодолел 13,5 дюймов (34 см) за 4 минуты и 3 секунды. Его хозяин, Саймон Лиллей из Линкольншира, тренировал рысака с весны.

Профессиональный спортсмен, правда, как и другие участники, не умеет ползать по заданному маршруту, поэтому улиткодром — круглый, чтобы каждый мог самостоятельно избрать собственный путь к победе.

Победителю досталось целое блюдо салата и гарантия ухода и кормления в течение года — чтобы Джефф мог постоять за свой титул и на следующем чемпионате мира.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА