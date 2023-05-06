В Вестминстерском аббатстве началась коронация Карла III | текстовая трансляция

Весь мир следит за первой в XXI веке коронацией британского монарха.
В Соединённом Королевстве начинаются трёхдневные торжества по случаю официальной коронации Карла III и королевы-консорт Камиллы. Миллионы британцев и граждан Содружества наций впервые на своём веку смогут наблюдать за коронационной литургией и наделением регалиями нового монарха. Церковную службу в Вестминстерском аббатстве проведёт духовный лидер англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский.
В соответствии с принципом преемственности Короны сын Елизаветы II стал полноправным правителем сразу же после смерти матери 8 сентября 2022 года. Нынешняя церемония – дань традиции, она имеет важное символическое и в меньшей степени сакральное значение в ставшей многоконфессиональной стране, где немало сторонников республиканского правления.
Всё самое важное об этом историческом событии – в текстовой трансляции Euronews.
Программа дня:
10:20. Начало коронационной процессии: Карл III и королева-консорт Камилла в сопровождении конной гвардии проследуют от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства в Государственной карете бриллиантового юбилея, изготовленной в 2012 году к 60-летию правления Елизаветы II. Современный экипаж считается более удобным, чем золочёная карета XVIII века.
По маршруту шествия протяжённостью в 2 километра установлены площадки для зрителей, доступ на них открыт с 06:00 утра.
В коронационных мероприятиях примут участие порядка 9 тысяч военнослужащих.
11:00. Монаршая чета войдёт в храм, в котором с 1066 года коронуют английских королей, через Большую западную дверь. Ожидается, что Карл III будет в военной форме.
Коронация с участием духовенства, членов королевской семьи и высших сановников Великобритании, выполняющих особые церемониальные функции, будет состоять из шести этапов и продлится полтора часа.
Церемония будет сопровождаться музыкой, выбранной королём, а также 12 композициями, специально заказанными к коронации. По сообщению Букингемского дворца, на службе будет также звучать греческая православная музыка в память о покойном принце Филиппе, который родился на Корфу и до женитьбы в 1947 году носил титул принца Греческого и Датского. "Ансамбль византийского пения" возглавит Александр Лингас.
13:00. Король и королева вернутся в Букингемский дворец, но на этот раз им не удастся избежать золочёной кареты. Вильгельм IV (1765–1837) сравнивал поездку в ней с пребыванием на борту корабля во время шторма. За монаршим экипажем последует карета, в которой будут ехать принц и принцесса Уэльские с девятилетним Джорджем, восьмилетней Шарлоттой и пятилетним Луи.
14:15. В завершении коронации 17 членов королевской семьи поприветствуют собравшихся с балкона официальной лондонской резиденции монарха. Если не будет дождя, состоится шестиминутный воздушный парад.
Принц Гарри прибыл на коронацию своего отца. Герцогиня Сассекская Меган осталась с детьми в США.
Гости и участники коронации
На церемонию в Вестминстерское аббатство приглашены более 2 тысяч человек. На коронации Елизаветы II присутствовало в 4 раза больше гостей.
В составе "Конгрегации":
- представители дома Виндзоров, родственники королевы-консорт, друзья Их Величеств;
- члены иностранных королевских домов;
- главы государств и правительств;
- генерал-губернаторы и премьер-министры королевств Содружества Наций;
- члены британского правительства, парламента и отдельных администраций;
- семь ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании:
- Лиз Трасс
- Борис Джонсон
- Тереза Мэй
- Дэвид Кэмерон
- Гордон Браун
- Тони Блэр
- Джон Мейджор
- представители религиозных общин Великобритании;
- военнослужащие, сотрудники экстренных служб;
- члены дипломатического корпуса;
- лауреаты Нобелевской премии;
- около 850 представителей некоммерческих организаций, которых поддерживают королевская семья.
Карл III попросил представителей знати не облачаться в пышные мантии и не надевать диадем (coronets). В Вестминстерское аббатство пригласили всего около 20 британских пэров, за некоторыми из них закреплена особая церемониальная роль.
Так, наследственная роль по организации коронаций и похорон принадлежит герцогу Норфолку. Нынешний носитель титула – 66-летний граф-маршал Эдвард Фицалан-Ховард.
В сентябре герцога лишили водительских прав сроком на шесть месяцев за использование мобильного телефона за рулём. Аристократ утверждал, что без прав ему будет сложнее заниматься организацией коронации.
Королевские регалии монаршей чете будут подносить:
- бывший морской пехотинец, сэр Гордон Мессенджер в качестве лорда-распорядителя;
- носитель титула герцога Веллингтона – Чарльз Уэлсли.
В центре Лондона арестованы активисты антимонархического движения. Как сообщает AFP со ссылкой на представителя группы Republic, полиция задержала шесть членов организации и изъяла сотни плакатов с лозунгом "Не мой король" ("Not my King").
Сообщается, что сотни сторонников республиканского правления собрались на Трафальгарской площади, через которую будет проходить коронационная процессия.
Что будет происходить во время коронационной службы?
Церемония коронации британских монархов включает в себя шесть основных этапов:
1) Признание и аккламация (recognition): архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби обратится к присутствующим с призывом "сердцем и голосом воздать почести своему королю и защитнику". При этом Карл III будет последовательно оборачиваться на север, юг, восток и запад, а собравшиеся в аббатстве четырежды прокричат: "Боже, храни короля!"
В ходе коронационной литургии впервые будут использоваться валлийский, шотландский и ирландский гэльский языки.
2) Коронационный обет (oath): монарх произносит клятву в качестве главы государства и англиканской церкви.
В 1953 году Елизавета II поклялась править Великобританией и ещё 14 странами, которые признавали её королевой, "в соответствии с их законами и обычаями".
Не исключено, что Карл III сделает шаг в сторону экуменизма и скажет несколько слов представителям всех конфессий, чтобы не замыкаться только на англиканстве.
Сообщается, что главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис подтвердил своё присутствие на коронации.
3) Помазание (anointing): с короля снимают церемониальное одеяние, он садится на Коронационное кресло (или Кресло святого Эдуарда), под которым заложен т.н. "камень судьбы" – священная реликвия шотландских королей.
Для помазания используется золотой сосуд в форме орла и коронационная ложка. По традиции эта часть церемонии пройдёт за ширмой.
В это время звучит антем (духовная кантата у англикан) "Садок-священник" ("ZadokthePriest"), написанный Георгом Фридрихом Генделем в 1727 году по случаю коронации Георга II. В церковном гимне есть строчка: "И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона".
Антем Генделя также используется в качестве гимна Лиги чемпионов УЕФА.
Елей для обряда помазания Карла III был освящён греко-православным патриархом Иерусалима Феофилом III и Хосамом Наумом, англиканским архиепископом в Иерусалиме.
Соединённое Королевство – единственная европейская монархия, сохранившая это таинство.
4) Инвеститура (investiture): вручение королю многочисленных знаков королевской власти — державы, скипетров с крестом и голубем, кольца суверена. Регалии подносить Карлу III будут Высшие сановники государства (GreatOfficersofState), пэры и епископы.
Затем архиепископ Кентерберийский возложит Корону святого Эдуарда Исповедника, которая обычно хранится в лондонском Тауэре, на голову короля, в этот момент зазвонят колокола аббатства, по всей стране раздадутся залпы артиллерийского салюта.
5) Возведение на престол (enthronement): король покинет Кресло святого Эдуарда, и его усадят на трон, установленный на возвышении.
6) Оммаж пэров или гоминиум (homageofthepeers): по традиции монарх, восседая на троне, принимает от своих подданных символическую клятву верности. Присягу приносят священнослужители, все присутствующие члены королевской семьи, а также представители знати.
Карл III решил упростить эту часть церемонии: от лица всех пэров ритуал совершит принц Уэльский Уильям.
В 13:00 состоится коронация Камиллы без произнесения клятвы. После церемонии её будут именовать королевой без приставки «консорт». Камилла наденет модифицированную версию короны бабушки Елизаветы II – Марии Текской (королевы Мэри). Как ожидается, в неё не будет вставлен бриллиант "Кохинур" (Koh-i-Noor), возвращения которого требуют в Индии и Пакистане.
Гости прибывают в Вестминстерское аббатство: