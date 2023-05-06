В Вестминстерском аббатстве началась коронация Карла III | текстовая трансляция

09:40

Программа дня:

10:20. Начало коронационной процессии: Карл III и королева-консорт Камилла в сопровождении конной гвардии проследуют от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства в Государственной карете бриллиантового юбилея, изготовленной в 2012 году к 60-летию правления Елизаветы II. Современный экипаж считается более удобным, чем золочёная карета XVIII века.

По маршруту шествия протяжённостью в 2 километра установлены площадки для зрителей, доступ на них открыт с 06:00 утра.

В коронационных мероприятиях примут участие порядка 9 тысяч военнослужащих.

11:00. Монаршая чета войдёт в храм, в котором с 1066 года коронуют английских королей, через Большую западную дверь. Ожидается, что Карл III будет в военной форме.

Коронация с участием духовенства, членов королевской семьи и высших сановников Великобритании, выполняющих особые церемониальные функции, будет состоять из шести этапов и продлится полтора часа.

Церемония будет сопровождаться музыкой, выбранной королём, а также 12 композициями, специально заказанными к коронации. По сообщению Букингемского дворца, на службе будет также звучать греческая православная музыка в память о покойном принце Филиппе, который родился на Корфу и до женитьбы в 1947 году носил титул принца Греческого и Датского. "Ансамбль византийского пения" возглавит Александр Лингас.

13:00. Король и королева вернутся в Букингемский дворец, но на этот раз им не удастся избежать золочёной кареты. Вильгельм IV (1765–1837) сравнивал поездку в ней с пребыванием на борту корабля во время шторма. За монаршим экипажем последует карета, в которой будут ехать принц и принцесса Уэльские с девятилетним Джорджем, восьмилетней Шарлоттой и пятилетним Луи.

14:15. В завершении коронации 17 членов королевской семьи поприветствуют собравшихся с балкона официальной лондонской резиденции монарха. Если не будет дождя, состоится шестиминутный воздушный парад.