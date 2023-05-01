Корона без Кохинура: королева-консорт Камилла отказалась от "спорного" украшения

На церемонии коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы не будет использоваться бриллиант Кохинур, возвращения которого требуют в Индии и Пакистане. Драгоценный камень весом в 105 карат перешел во владение Британии в 1849 году, когда английские власти завладели сокровищницей Лахора.

Королева-консорт Камилла будет использовать корону, принадлежавшую королеве Марии на церемонии коронации ее и короля Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая, нарушив таким образом традицию изготовления новой короны для этого события.

Однако в центре короны не будет "спорного" бриллианта Кохинур, как это было, когда королева Мария впервые надела ее на свою коронацию в 1911 году. В ней также не будет копии знаменитого камня, который заменил оригинал в короне королевы Марии в 1937 году, когда оригинальный Кохинур вставили в корону королевы Елизаветы.

В короне Камиллы будут камни из личной коллекции драгоценностей покойной королевы Елизаветы II. Она станет первой королевой-консортом, которая повторно использует корону на коронации вместо заказа новой с 18 века.

Отказавшись от камня, Камилла не только сделала заявление об экологичности, но и избежала возможного дипломатического конфликта с Индией из-за бриллианта.

Бриллиант Кохинур является одним из основных камней Британской короны на протяжении почти 175 лет, но в течение долгого времени права на него оспариваются Индией и Пакистаном, к тому же он рассматривается некоторыми как напоминание о колониалистском прошлом Великобритании.

Бриллиант Кохинур украшает Мальтийский крест на короне, изготовленной для покойной королевы Елизаветы. Alastair Grant/AP1952

Впервые найденный в индийской шахте Коллур, бриллиант был упомянут еще в XIV веке в дневниках Алауддина Халджи, императора, правившим Делийским султанатом.

Кохинур, один из крупнейших бриллиантов в мире весом 105 карат (21,12 грамма), принадлежал нескольким индийским императорам, но был приобретен Британской империей в результате завоевания Индии. Он был передан королеве Виктории в 1849 году.

После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года правительство Индии выразило обеспокоенность по поводу использования бриллианта британскими монархами, заявив, что у некоторых индийцев он ассоциируется с колониальным правлением, и призвало Камиллу не использовать Кохинур во время коронации.

Индия остается важной частью Британского содружества и эта политическая ассоциация является важным вопросом для Карла III. В 2021 году Барбадос лишил королеву статуса главы государства и покинул содружество. Считается, что другие страны Карибского бассейна рассматривают возможность сделать то же.

Камилла нарушает традицию последних королев-консортов, не выбрав новую корону, изготовленную специально для ее коронации. Причинами такого решения были названы эффективность и экологичность.

Букингемский дворец сообщает, что корона королевы Марии была снята с экспозиции в лондонском Тауэре, где хранятся драгоценности, и будет заменена бриллиантами из личной коллекции королевы Елизаветы, включая алмазы Кулиннан III, IV и V. Во дворце отметили, что корона отражает "индивидуальный стиль" Камиллы.

Среди других изменений, которые сделаны королевским ювелиром, - удаление четырех из восьми съемных арок, чтобы придать монаршему головному убору "другое впечатление".

Хотя считается, что королева Елизавета никогда не носила бриллиант во время своего 70-летнего правления, звучали призывы вернуть драгоценный камень Индии после обретения страной независимости в 1947 году. В 2015 он своих правах на камень заявил Пакистан.

Таким образом, будущее бриллианта Кохинур все еще остается предметом обсуждения.