Карл III официально коронован в ходе исторической церемонии

Сотни тысяч людей приветствовали новокоронованного монарха после осовремененной церемонии.

Сороковая коронация в Вестминстерском аббатстве проходила в несколько усечённом формате: вместо трёх часов, как у Елизаветы II, она длилась около двух. Участников было в несколько раз меньше – ок. 2200 приглашённых, в том числе представители более 200 государств. Это объясняют желанием сократить расходы в условиях сложной экономической ситуации в стране.

Продолжительность мероприятия была сокращена прежде всего за счёт оммажа. В отличие от прежних коронаций, на этот раз лично присягали монарху лишь двое – архиепископ Кентерберийский и наследник престола принц Уильям.

Было и множество других изменений, подчеркивавших прежде всего национальное и культурное многообразие в Соединённом Королевстве и Содружестве наций. Карла III представили как защитника всех признанных в стране религий, представители нескольких конфессий благословляли его на коронационном престоле. Тексты гимнов звучали в том числе на валлийском, шотландском и ирландском гэльском.

После церемонии прошло королевская семья торжественно вернулась в Букингемский дворец. Это была крупнейшая процессия за 70 лет, со времён коронации матери Карла Елизаветы II. В параде приняли участие 4 тысячи человек. Помимо военнослужащих вооружённых сил Великобритании это были подразделения стран Содружества.

В завершение официальной публичной части Карл III и Камилла поприветствовали с балкона Букингемского дворца тысячи желающих увидеть коронованного монарха и авиапарад, – который, впрочем, из-за непогоды также был сокращён.