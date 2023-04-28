Опрос перед коронацией: поддержка монархии в Великобритании на рекордно низком уровне

Недавний опрос, проведенный Национальным центром социальных исследований, показал, что поддержка монархии в британском обществе находится на самом низком уровне за всю историю исследований.

Новое исследование показывает, что лишь трое из десяти британцев считают монархию "очень важной", что является самым низким показателем.

Согласно данным опроса, 45% респондентов заявили, что монархия "не очень важна" или "совсем не важна/должна быть упразднена".

В год платинового юбилея покойной королевы Елизаветы (2022) эта цифра была на 10 процентных пунктов ниже (35%).

Опрос также показывает, что число людей, которые считают, что монархия "очень важна", снизилось до 29% (с 38% в прошлом году). Фактически, число тех, кто отвечает "очень важна", находится на самом низком уровне с момента начала сбора данных в 1983 году.

Королева-консорт Камилла и король Карл III AP Photo

2022-й был исключительным годом благодаря всплеску популярности, которые случаются во время знаменательных событий, таких как юбилеи, рождения или свадьбы. В прошлом году отмечаелся платиновый юбилей королевы Елизаветы II.

Гай Гудвин, исполнительный директор NatCen, поясняет: "Хотя мы наблюдаем тенденцию к снижению поддержки, из данных опроса ясно видно, что важные национальные события и праздники оказывают явное и положительное влияние на отношение общества к монархии".

При этом Гудвин напоминает, что на протяжении 2010-х годов наблюдался рост поддержки того, чтобы в Британии сохранялась монархия.

"Это совпало с бракосочетанием Его Королевского Высочества принца Уэльского и празднованием бриллиантового юбилея королевы", - объясняет он.

Хотя кажется, что отношение изменилось по всем направлениям, есть одна группа респондентов, где изменений нет: четверть опрошенных заявили, что монархия "совсем не важна / должна быть упразднена"; и эта доля остается неизменной с 2021 года.

Возраст также является фактором, влияющим на мнение о королевской семье: только 12% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет считают монархию "очень важной", по сравнению с 42% в возрасте 55 лет и старше.