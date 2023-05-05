Украинцы развивают бизнес в Польше: конкуренция на местном рынке усиливается

Euronews

На фоне войны, развязанной Россией, Украину покинули миллионы людей. Многие бежали в Польшу. В соседней стране украинские предприниматели открыли свои фирмы. Стоит ли волноваться полякам?

В Польше за время российского вторжения в Украину число украинских компаний увеличилось до 25 тысяч. Это связано с большим притоком беженцев. Польские власти дали возможность украинцам не только начать предпринимательскую деятельность в своей стране, но и позволили им заниматься бизнесом на местном рынке на тех же условиях, что и полякам.

Татьяна Гомон, Польско-Украинская торгово-промышленная палата: "Возможность ведения индивидуального предпринимательства в Польше регулируется специальным законом для украинцев, например: они получают финансовую помощь в момент начала своей деятельности и льготные ставки Института социального страхования в течение первых двух лет".

Украинский ресторан "Черноморка", специализирующийся на блюдах из морепродуктов, открылся в Польше в декабре прошлого года.

Карина Синевич, представительница ресторана "Черноморка":"Мы давно, еще до начала войны, начинали думать, планировать, как выходить на европейский рынок. Война подтолкнула нас сделать это быстрее. Мы не могли перенести Черное море сюда, в Польшу. Мы не можем ловить там. Там заминировано, не разрешается".

Ресторан в качестве сотрудников нанимает, в том числе украинцев.

Карина Синевич, представительница ресторана "Чрноморка": "У нас не официанты, а раннеры. Такую должность заняли люди, которые бежали из Украины, которые не знают языка".

Ирина приехала в Польшу после 24 февраля. Женщина не говорит по-польски. В "Черноморке" она работает бухгалтером.

Ирина Шпагина, бухгалтер, ресторан "Черноморка": "Я очень довольна, что попала в фирму, которую открыли наши украинские бизнесмены, потому что я могу работать по своей специальности".

Такая ситуация, по словам экспертов, дает много преимуществ, например, увеличение поступающих в госбюджет налогов. С другой стороны, на польском рынке идет усиление конкуренции.

Юстина Бойкало утверждает, что полякам нечего бояться.

Юстина Бокайло, Департамент международных экономических отношений и европейской интеграции: "Восприятие украинского работника в Польше и украинских компаний меняется. Позитивное отношение снижается - часть польского общества опасается ограничения доступа к медицинскому обслуживанию или социальным льготам. Я думаю, что украинские предприниматели, которые работают в доступных для них отраслях, находятся в партнерских отношениях с польскими бизнесменами, и хорошо восполняют пробелы на польском рынке труда".

Магдалена Ходовник, Euronews:"Около двух миллионов человек, покинувших Украину из-за российского вторжения, остаются в Польше. Это серьезный вызов для рынков, будь то рынок недвижимости или труда. Польша все еще приспосабливается к новой ситуации".