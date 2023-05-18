Польша: национальные автострады станут бесплатными

Решение правительства пока касается только дорог, которыми управляет государство, и не распространяется на грузовой транспорт.

Польша с 1 июля отменяет плату за проезд по автомагистралям, которыми управляет государство. В среду правительство республики приняло соответствующий законопроект.

Отмечается, что нововведение распространяется только на легковые автомобили и мотоциклы.

Сделать бесплатными все дороги, включая частные, планируется в следующем году, а пока цена за километр может достигать порядка 50 грошей (или 10 евроцентов).

Инициативу правящей консервативной партии "Право и справедливость" связывают с парламентскими выборами, которые в Польше пройдут этой осенью.