Судан: гуманитарное перемирие продлили ещё на 3 дня

Усилиями международных посредников противоборствующие воинские формирования объявили о продлении режима прекращения огня, который до этого соблюдался лишь частично. Жертвами конфликта в Судане стали уже сотни человек.

Армия Судана и военизированное формирование "Силы быстрой поддержки" (RSF) согласились продлить режим прекращения огня, который истекал в полночь в четверг, ещё на 72 часа.

Этому предшествовали длительные переговоры с представителями "квартета" по Судану – США, Саудовской Аравии, Великобритании и Объединённых Арабских Эмиратов, а также ООН и африканских региональных организаций. Посредники приветствуют "готовность сторон к диалогу" по установлению более длительного перемирия, а также призывают обеспечить "беспрепятственный гуманитарный доступ" для оказания помощи нуждающимся.

На днях лидер RSF Мохаммед Хамдан Дагло обвинил генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана в связях с бывшим режимом, а также атаках на свои лагеря с помощью авиации и тяжёлой артиллерии. В регулярной армии обвиняют "мятежников" в "ежедневном нарушении перемирия".

Сообщается о продолжающихся боях в районе столицы Хартума, а также об эскалации в граничащим с Чадом регионе Дарфур.

Военные действия спровоцировали массовое перемещение людей. Накануне МИД Египта сообщил, что с начала конфликта республика приняла 14 тысяч суданцев.