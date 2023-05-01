В Судане продлён режим прекращения огня, который не соблюдает ни одна из сторон

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Силы быстрого реагирования Судана объявили о продлении гуманитарного перемирия, которое регулярно нарушается обеими сторонами конфликта.

В результате боевых действий в Судане между регулярной армией и группой, известной как Силы быстрого реагирования, погибло более 500 человек, более 4,5 тысяч получили ранения и десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома. По оценкам, 40 000 суданцев бежали в соседние страны, в основном в Чад, а также в такие страны, как Южный Судан, Эфиопия и Центральноафриканская Республика. Боевые действия распространились на 12 из 18 штатов, входящих в состав Судана, включая Дарфур.

Накануне было объявлено о продлении гуманитарного перемирия еще на три дня, при этом режим прекращения огня регулярно нарушался обеими сторонами конфликта.

В связи с гуманитарной ситуацией Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш объявил об отправке в Судан своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

В больницах сложилась очень тяжелая ситуация: не хватает оборудования, медикаментов и персонала.

По словам регионального директора ВОЗ, такая ситуация сложилась еще до этого конфликта.

Еще до этого кризиса было известно, что система здравоохранения в Судане пережила несколько тяжелых лет, которые сделали ее инфраструктуру хрупкой и слабой, это касается больниц и медицинских центров разного уровня в Судане Ахмед аль-Мандхари глава представительства ВОЗ в Восточном Средиземноморье

Страны по всему миру продолжают эвакуировать своих граждан. Группа из 200-300 американцев покинула Порт-Судан на борту корабля ВМС после 800-километрового автобусного переезда из столицы страны Хартума, в котором их сопровождали вооруженные беспилотники.