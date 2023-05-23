Судан: очередное перемирие терпит крах

Euronews

Седьмая по счету попытка добиться прекращения огня в Судане в очередной раз терпит крах. После наступления перемирия накануне вечером бои в Хартуме и других местах продолжились

Несмотря на достигнутое при посредничестве США и Саудовской Аравии 7-дневное прекращение огня бои в Судане продолжились. Очевидцы сообщили об авиаударах и столкновениях в столице Хартуме и других местах.

Новое перемирие официально началось в 21:45 по местному времени в понедельник .

Выступая за несколько часов до начала перемирия, спецпредставитель ООН по Судану Волкер Пертес призвал обе стороны прекратить боевые действия, чтобы остро необходимая гуманитарная помощь могла быть доставлена тем, кто в ней нуждается, а гражданские лица, оказавшиеся в зоне боевых действий, могли безопасно уйти.

Обе стороны призывают меня осудить соответствующие действия друг друга. Я призываю обе стороны прекратить боевые действия и вернуться к диалогу в интересах Судана и его народа Волкер Пертес спецпредставитель ООН по Судану

Нынешнее перемирие уже седьмое по счету с начала конфликта. Предыдущие попытки добиться длительной паузы в боевых действиях на северо-востоке Африки нарушались или потерпели крах.

В отличие от предыдущих перемирий, нынешнее соглашение будет контролироваться межпартийным комитетом, призванным отслеживать любые потенциальные нарушения.

Комитет из 12 человек будет состоять из трех представителей от обеих противоборствующих сторон, трех от США и трех от Саудовской Аравии.

В результате конфликта, начавшегося 15 апреля между суданской армией и "Силами быстрого реагирования", погибли сотни людей и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.