Группа Вагнера в Судане: "связующее звено" Кремля

Российская группа Вагнера с 2017 года присутствует в Судане (третьем по размеру территории государстве Африки). На фоне развернувшейся борьбы за власть в Судане звучат опасения, что группа Вагнера подогревает конфликт, возможно, действуя согласно указаниям Кремля.

"Это настолько поразительно, что повсюду, где в Африке существует нестабильность или демократия находится под ударом, в этом оказывается замешана группа Вагнера, и чаще всего "вагнеровцы" находятся на стороне вооруженных формирований", — говорит Эммануэль Котин, эксперт по вопросам безопасности и исполнительный директор аналитического центра Africa Center for Security and Counterterrorism.

"Посмотрите, например, на Буркина-Фасо, все шахты страны захвачены доверенными лицами группы Вагнера. То же самое происходит в Судане и в Мали", — отмечает Эммануэль Котин.

По данным целого ряда международных расследований, в задачи ЧВК "Вагнер" в Судане входит, в частности, обеспечение доступа к ресурсам, которые в условиях санкций Россия использует для войны против Украины. В данном случае это, прежде всего, золото, по объемам добычи которого Судан занимает третье место в Африке.

ЧВК "Вагнер" — это не просто еще одно вооруженное формирование и агент Российской Федерации. Это связующее звено для сбора разведданных о наших природных ресурсах в Африке. "Вагнер" также собирает разведданные о структуре управления в Африке. Они уже пытались применить эти данные в жизни, чтобы представить себе потенциальных лидеров стран и попытаться проложить свой путь к таким людям Эммануэль Котин эксперт по вопросам безопасноти

Чьи интересы российская ЧВК "Вагнер" представляет в Судане, не являясь официальной российской структурой?

По оценкам организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime ("Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности», GI-TOC"), структуры группы Вагнер глубоко внедрились в Судан и соседнюю ЦАР, развивая значительное политическое влияние, обширные коммерческие интересы и роль наемников. В GI-TOC отмечают, что "главная цель Кремля в Судане — не политическая власть, а, по существу, извлечение огромной выгоды из минеральных ресурсов страны".

Концессионные соглашения между министерством минеральных ресурсов Республики Судан и компанией "М Инвест", принадлежащей Пригожину, были подписаны в конце 2017 года. Meroe Gold, суданская дочерняя компания "М Инвест", получила привилегии от властей страны, которые отказались в ее пользу от 30% доли в нескольких ее проектах. США и ЕС ввели санкции в отношении этих компаний. Пригожин утверждает, что не является бенефициаром этой компании.

Мы установили, что такие сложные отношения между различными компаниями и группой Вагнер очень часто приводят к тому, что один человек, часто гражданин России, контролирует общую структуру этих различных участников Елена Апарац независимый эксперт ООН

Комментируя деятельность группы Вагнера в ЦАР, Елена Апарац, независимый эксперт рабочей группы ООН, изучающей вопросы использования наемников, отметила: "Мы знаем, что это очень сложный процесс, поэтому очень трудно определить, кто стоит за этим? Как это работает? Кто отдает приказы? Кто даже потенциально может нести уголовную ответственность за нарушения прав человека? Кто несет ответственность за финансовые операции? Но мы видим, что это очень сложная финансовая и логистическая система" — говорит о деятельности группы Вагнера в ЦАР Елена Апарац, независимый эксперт рабочей группы ООН, изучающей вопросы использования наемников.

На днях американский телеканал CNN опубликовал расследование, основанное на информации из открытых источников, согласно которому ЧВК "Вагнер" поставляла Силам быстрого реагирования (RSF) Судана ракеты, чтобы помочь им в текущем противостоянии с регулярной армией страны. В RSF отрицают получение помощи от России и Ливии, в ЧВК "Вагнер" не комментируют выводы этого расследования.

Наемники, а также частные военные и охранные компании всегда работают по мандату. Кто-то должен их завербовать. Они оказывают услуги, за которые им платят, чтобы у них появились первые клиенты. Это может быть государство, но может быть и негосударственный клиент. Елена Апарац независимый эксперт ООН

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Судане уже более двух лет нет ни одного бойца его группы. "Я вам могу с абсолютной уверенностью, абсолютно точно сказать, и вы можете мои слова внести в любые протоколы, в любых самых высоких инстанциях. На сегодняшний день ни одного бойца ЧВК "Вагнер", подчеркиваю, ни одного, нет в Судане. И так уже более двух лет. Два года в Судане не присутствует ни одного бойца ЧВК "Вагнер". И сегодня нет ни одного. Я думаю, что это главное, что вам нужно знать", — говорится в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. В этом письме Пригожин напомнил, что долгое время был связан с Суданом и "общался со всеми лицами, которые принимают решения в Республике Судан".

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции ООН во вторник заявил, что власти Судана имеют право использовать ЧВК "Вагнера".

"Мы точно не знаем, сколько людей работает на группу Вагнера в Судане, но есть основания полагать, что у них есть доступ к рудникам и они вывозят золото контрабандным путем, возможно в Центральноафриканскую Республику, и используют это для финансирования своей деятельности в Африке и в Украине" Пол Стронски политолог, старший научный сотрудник программы"Россия и Евразия" фонда Карнеги

Российские СМИ ранее сообщали, основатель ЧВК "Вагнер" принимал участие практически во всех встречах российских чиновников и представителей Судана начиная с 2014–2016 годов. Судан стал одной из первых стран, признавших аннексию Крыма в 2014 году. С тех пор поставки золота оказались эффективным способом накопления и перемещения средств, пополнения российской государственной казны и обхода международных систем финансового мониторинга.

"Группа Вагнера представляет, в основном, интересы группы Вагнера, а не интересы какой-то конкретной сторон в Судане. За последние годы мы видели, как Вагнер меняет свои пристрастия", — объясняет Пол Стронски. По его словам, группа Вагнера приходит туда, где западное сообщество ранее не смогло установить стабильность, и Россия ищет способы расширить свое присутствие в Африке.

"Россия также хочет отвлечь внимание от своих действий в Украине", — отмечает Пол Стронски.

Военное сотрудничество России и Судана

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), РФ была и остается основным поставщиком оружия в Судан. Доля российской военной техники на вооружении суданской армии достигает 87%.

Одним из главных итогов этого сотрудничества должно стать открытие базы ВМФ РФ в Судане, что позволит Кремлю контролировать подходы к Суэцкому каналу и выход в Индийский океан.

Данное соглашение позволит России создать военно-морскую базу численностью до 300 российских военнослужащих и одновременно содержать до четырех кораблей ВМФ, в том числе атомных, в имеющем важное стратегическое значение Порт-Судане на Красном море.

Взамен Россия должна предоставить Судану вооружение и военную технику. Соглашение рассчитано на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летний период, если ни одна из сторон не возражает.

О том, что суданские военные одобрили соглашение, в феврале сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Хартум, где он завершил свое второе с начала текущего года африканское турне. В последний раз Лавров посещал Судан в 2014 году.

Соглашение о создании пункта снабжения Военно-морского флота (ВМФ) России в Судане подписано в ноябре 2020 года.

Но оно вступит в силу только после создания в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые ратифицируют документ.