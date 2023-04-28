Франциск в Венгрии призвал "возродить миролюбивый дух Европы"

Euronews

Папа Франциск прибыл в Венгрию с трёхдневным визитом. 86-летний понтифик проведёт все три дня в столице из-за проблем со здоровьем, месяц спустя после госпитализации. Первым мероприятием пятницы стала встреча с президентом Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

Возродить миролюбивый дух Европы и отказаться от воинственности призвал по прибытии в Венгрию папа Франциск.

На улицах Будапешта, куда глава Римско-католической церкви прибыл с трёхдневным визитом, его приветствовали жители с венгерскими и ватиканскими флагами в руках. 86-летний понтифик проведёт все три дня в столице из-за проблем со здоровьем, месяц спустя после госпитализации.

Первым официальным мероприятием пятницы стала встреча папы Франциска с президентом страны Каталиной Новак. Затем состоялась 20-минутная аудиенция понтифика с премьер-министром Венгрии. После коротой протокольной съёмки встреча прошла за закрытыми дверями. Сообщается, что Виктор Орбан настаивал на том, что христианство - это "вектор мира". Франциск в ответ назвал дух венгерской конституции, призывающей к уважению меньшинств, "поистине евангельским", противостоящим "замкнутости на себе, оправдываемой традицией и верой".

61% десятимиллионного населения Венгрии - католики. Обозреватели отмечают, что Венгрия - исключение в Евросоюзе. Она не разорвала связи с Россией; Виктор Орбан старается не критиковать Владимира Путина и отказывается посылать оружие Киеву.