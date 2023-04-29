Апостольский визит в Венгрию: папа Франциск призвал Европу "открыться" мигрантам

Глава римской католической церкви заявил, что Европа должна объединять людей с разных концов света, "принять их в своё лоно" и не творить себе врагов "на века".

"Думая об Украине, я вопрошаю: "Где же созидательные усилия во имя достижения мира?" – в ходе апостольского визита в Будапешт папа римский Франциск осудил "воинственную инфантильность" Европы, а также призвал венгерских католиков и власти страны помогать беженцам и всем, кто оказался в нужде.

Выступая в Базилике Святого Стефана, понтифик напомнил клирикам о важности сострадания: "Мы должны приносить утешение Господа бедным и больным, быть рядом с гонимыми христианами, мигрантами, ищущими гостеприимства, людьми других этнических групп и всеми страждущими".

В прошлом году после своего очередного переизбрания Виктор Орбан выбрал именно Ватикан для своей первой зарубежной поездки. Тогда глава церкви поблагодарил премьер-министра за приём украинцев, спасающихся от войны.

С начала широкомасштабного российского вторжения более двух миллионов украинцев въехали в Венгрию, но, по данным ООН, лишь 35 000 человек обратились за временной защитой.

Во второй день визита Франциск посетит центр для слабовидящих детей, встретится с молодёжью на спортивной арене и в частном порядке пообщается с местными иезуитами.