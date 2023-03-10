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Украина

Зеленский призвал страны Запада ввести санкции против российской ядерной энергетики

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 Euronews
Львовская область, Украина
Львовская область, Украина   -  Авторское право  Mykola Tys/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада ввести санкции против российйской ядерной энергетики. Заявление последовало после того, как в четверг Россия нанесла ракетные удары по Украине. Они вызвали волну отключений электроэнергии, в том числе на Запорожской АЭАС, что - как подчеркнул украинский лидер, свидетельствует о безответственности России.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Это критическая ситуация. Россия сознательно идет на создание таких критических ситуаций на наших атомных объектах. Это просто по определению означает, что Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру. Нельзя оставить государству-террористу никакой возможности использовать атомные объекты где угодно в мире для террора".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назвал обстрел Запорожской АЭС серьезным нарушением ядерной безопасности.

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии: "Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Россия подвергает опасности весь наш европейский континент, включая саму Россию".

Тем временем Институт изучения войны отмечает, что в Бахмут стягиваются регулярные российские войска, которые могут продолжить наступление на этом участке. Эксперты пока не считают очевидным, что наступление "Вагнера" здесь достигло кульминации.