Лула в Китае: "освободить" развивающиеся страны от доллара

В ходе своего визита в Шанхай Луис Инасио Лула да Силва побывал на церемонии принесения присяги руководителя Нового банка развития БРИКС. Организацию возглавила соратница бразильского лидера, экс-президент Дилма Русеф.
С её именем связан коррупционный скандал в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В 2016 году сенаторы сместили Руссефф с поста главы государства.
Финансовый институт БРИКС позиционирует себя как альтернатива МВФ и Всемирному банку. По данным МИД КНР, за 7 лет существования банк выдал около 100 кредитов на 34 миллиарда долларов. В частности, на эти средства развивают метро в деловой столице Бразилии – Сан-Паулу.
В своём выступлении Дилма Русеф заявила, что, по прогнозам, ВВП стран БРИКС превысит показатели "Большой семёрки".
В Шанхае запланирована встреча Лулы с руководством производителя электромобилей BYD, он также посетит исследовательский центр гиганта Huawei. В пятницу лидеры Бразилии и Китая встретятся в Пекине.
Ожидается, что в ходе визита будут подписаны не менее 20 двухсторонних соглашений.