Лула в Китае: "освободить" развивающиеся страны от доллара

В ходе своего визита в Шанхай Луис Инасио Лула да Силва побывал на церемонии принесения присяги руководителя Нового банка развития БРИКС. Организацию возглавила соратница бразильского лидера, экс-президент Дилма Русеф.

С её именем связан коррупционный скандал в государственной нефтегазовой компании Petrobras. В 2016 году сенаторы сместили Руссефф с поста главы государства.

Финансовый институт БРИКС позиционирует себя как альтернатива МВФ и Всемирному банку. По данным МИД КНР, за 7 лет существования банк выдал около 100 кредитов на 34 миллиарда долларов. В частности, на эти средства развивают метро в деловой столице Бразилии – Сан-Паулу.

Я постоянно задаюсь вопросом: почему все страны мира обязаны торговать в долларах? Почему мы не можем это делать в нашей собственной валюте? Почему никто не берёт на себя ответственность и не ищет новаторские решения? Луис Инасио Лула да Силва президент Бразилии

В своём выступлении Дилма Русеф заявила, что, по прогнозам, ВВП стран БРИКС превысит показатели "Большой семёрки".

Мы будем привлекать средства на глобальном рынке в разных валютах, таких, как юань, доллар и евро. Мы также будем стремиться финансировать проекты в местных валютах, что благоприятно скажется на внутреннем рынке и снизит зависимость от колебаний обменных курсов. Дилма Русеф глава Нового банка развития БРИКС

В Шанхае запланирована встреча Лулы с руководством производителя электромобилей BYD, он также посетит исследовательский центр гиганта Huawei. В пятницу лидеры Бразилии и Китая встретятся в Пекине.

Ожидается, что в ходе визита будут подписаны не менее 20 двухсторонних соглашений.