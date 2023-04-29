Бразилия: Лула предоставил земли коренным народам

В соответствии со своей предвыборной программой 77-летний социалист создал шесть новых территорий для свободного проживания бразильских индейцев.

Луис Инасиу Лула да Силва закрепил новые территории за общинами коренных народов Бразилии.

О демаркации шести охраняемых зон было объявлено на ежегодном собрании движения "Свободная земля". Общая площадь этих образований составляет более 6000 квадратных километров, самое большое из них – Униэуси (Unieuxi) – расположено в штате Амазонас, где проживают индейцы маку и тукано.

Земли остаются под юрисдикцией федерального правительства, но коренные народы могут пользоваться ими в соответствии с традиционным укладом, любые другие поселенцы не имеют права заниматься хозяйственной деятельностью.

В правительстве заявляют, что за годы президентства Болсонару не было создано ни одной подобной зоны.

Карта новых общинных земель для коренных народов Бразилии.

По данным последней переписи 2010 года, в Бразилии проживают около 800 000 представителей коренных жителей. Земли 732 индейских общин занимают около 14% территории страны.