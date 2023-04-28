ФРС признала, что не справилась с кризисом в SVB

Euronews

Федеральная резервная система США признала, что серия упущений со стороны этого надзорного ведомства не позволила ему вовремя принять меры и предотвратить крах Silicon Valley Bank.

В обнародованном в пятницу докладе о причинах недавнего кризиса в первую очередь подчёркивается неспособность руководства SVB "управлять рисками", но также признаётся, что ФРС не приняла соответствующих решений, когда о рисках стало известно.

В документе говорится в частности, что "надзорные органы не в полной мере оценили степень уязвимости банка, поскольку его структура разрослась и усложнилась".

Но что более важно, что когда "уязвимые места были выявлены", надзорный орган не стал контролировать, "достаточно ли быстро SVB решил поднятые вопросы", отметил заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр в письме, сопровождающем отчёт.

"Я приветствую этот тщательный и самокритичный отчёт, я согласен и поддерживаю рекомендации по укреплению наших надзорных правил и практики", - сказал в своем заявлении председатель ФРС Джером Пауэлл.

Что дальше?

В докладе предлагается ряд действий, которые должен осуществить центральный банк США, включая введение усиления резервов для средних банков. До сих пор Соединенные Штаты применяли так называемые правила "Базель III" только к своим крупнейшим учреждениям, всего их около 15.

"Базель III", широкий спектр международных банковских реформ, был инициирован после финансового кризиса 2008-2009 годов с целью укрепления устойчивости банков. Было принято много мер, но некоторые реформы еще не завершены, особенно в США.

Однако крах нескольких региональных банков вслед за крахом SVB и трудности, с которыми столкнулся другой банк, First Republic, побудили его "укрепить устойчивость финансовой системы, а не просто сосредоточиться на конкретных рисках".

"После краха Silicon Valley Bank нам необходимо усилить надзор и регулирование Федеральной резервной системы на основе того, чему мы научились", - сказал Майкл Барр, добавив, что данный отчет является "первым шагом в этом процессе". Соответствующие предложения ожидаются на втором этапе.