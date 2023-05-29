Китай обзавёлся собственным пассажирским самолётом

Селфи у трапа и торт в небе: пассажирский лайнер C919 совершил свой дебютный рейс.

Поворотный момент для китайского самолётостроения: в минувшее воскресенье авиалайнер C919 разработки КНР совершил свой первый коммерческий полёт по маршруту Шанхай – Пекин.

Билеты на дебютный двухчасовой рейс China Easter Airlines купили около 130 пассажиров. Но борту их ожидало праздничное меню, торт и патриотические песни.

Самолёт построила государственная компания Comac, тем не менее, двигатели и некоторые другие ключевые компоненты – импортные.

Новый лайнер, отвечающий запросам растущего среднего класса, призван потеснить на внутреннем рынке западных гигантов Airbus и Boeing.