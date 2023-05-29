EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader
Китай

Китай обзавёлся собственным пассажирским самолётом

Первый полёт отечественного пассажирского авиалайнера – повод для селфи.
Первый полёт отечественного пассажирского авиалайнера – повод для селфи.   -  Авторское право  Ding Ting/Xinhua via AP
 Alexander Kazakevich

Селфи у трапа и торт в небе: пассажирский лайнер C919 совершил свой дебютный рейс.

Поворотный момент для китайского самолётостроения: в минувшее воскресенье авиалайнер C919 разработки КНР совершил свой первый коммерческий полёт по маршруту Шанхай – Пекин.

Билеты на дебютный двухчасовой рейс China Easter Airlines купили около 130 пассажиров. Но борту их ожидало праздничное меню, торт и патриотические песни. 

Самолёт построила государственная компания Comac, тем не менее, двигатели и некоторые другие ключевые компоненты – импортные.

Новый лайнер, отвечающий запросам растущего среднего класса, призван потеснить на внутреннем рынке западных гигантов Airbus и Boeing.

Также по теме

Итоги саммита Китай - Центральная Азия

Цена выхода? Италия может покинуть китайский проект "Один пояс - один путь"

Лула в Китае: "освободить" развивающиеся страны от доллара