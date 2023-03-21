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Черногория

Черногорская оппозиция надеется положить конец «эпохе Джукановича»

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 Euronews
Яков Милатович представляет партию «Европа сейчас!»
Яков Милатович представляет партию «Европа сейчас!»   -  Авторское право  Risto Bozovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Черногорская оппозиция надеется положить конец более чем 30-летней эпохе правления Мило Джукановича. Впервые в истории страны первый тур президентских выборов не выявил победителя. Во втором туре, 2-го апреля, Джуканович встретится с Яковом Милатовичем — который позиционирует себя как молодой проевропейский лидер. В первом туре он уступил действующему президенту 6 процентных пунктов.

Яков Милатович, кандидат в президенты Черногории:

«Мне было три года, когда Джуканович пришел в черногорскую политику. Нам привыкли говорить «с нас хватит!» Я думаю, что наконец пришло время положить конец этой политике, которая была нехорошей, которая в последние годы разделяла нас, которая привела к обнищанию и из-за которой многие покинули Черногорию. Более 100 000 человек покинули Черногорию во время правления Мило Джукановича».

Risto Bozovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Экс-коммунист Мило Джуканович неоднократно занимал посты премьера и президента с 1991 годаRisto Bozovic/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

За пять лет, прошедших после прошлых выборов, Джуканович потерял поддержку почти 10% населения. Так или иначе, оба кандидата уверены в победе. Джуканович рассчитывает мобилизовать избирателей, Милатович надеется на тех, кто желает перемен.

Яков Милатович, кандидат в президенты Черногории:

«Эта победа будет закреплена 2 апреля. Это победа свободной Черногории. Это победа прекрасной, богатой и справедливой Черногории. Это победа для всех нас».

В Черногории глава государства исполняет в основном представительские функции. Реальные рычаги власти — у премьер-министра. Экс-коммунист Мило Джуканович занимал неоднократно и этот пост, придя к власти ещё в 1991 году.