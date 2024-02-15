Черногория: пожар в цыганском поселении унес жизни четырех человек

By Euronews

В четверг утром в одном из районов города Бар произошел трагический инцидент. В месте проживания цыган загорелись несколько лачуг. Погибли две женщины и двое детей.

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В результате пожара в городе Бар в Черногории, по данным властей погибли четыре человека. Две женщины и двое детей. Трагический инцидент произошел в месте проживания цыган.

Причина пожара неизвестна. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что огонь охватил несколько лачуг.

Подобные цыганские поселения в Черногории и в целом в Балканском регионе состоят из временных домов из картона и дерева. В зимние месяцы они легко воспламеняются из-за отопительных приборов.