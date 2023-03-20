Черногория: Мило Джуканович и Яков Милатович вышли во второй тур выборов президента

В Черногории 2 апреля пройдет второй тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Это первый раз, когда страна не смогла определиться с победителем президентских выборов в первом туре с момента провозглашения независимости Черногории в 2006 году.

По данным Центра мониторинга, действующий президент Мило Джуканович набрал 35,2% голосов, его главный оппонент от движения "Европа сейчас!" Яков Милатович на 6% меньше.

При этом Джуканович за 5 лет, прошедших с последних выборов в 2018 году, потерял поддержку 57 тысяч избирателей.

Мило Джуканович, кандидат от Демократической партии социалистов и действующий президент Черногории:

— Есть серьезное преимущество по сравнению с другим кандидатом, с которым я буду соревноваться во втором туре, но это не только повод для удовлетворения и оптимизма, но и четкое осознание определенного задела поддержки избирателей, которые не были задействованы в первом туре.

Лидер просербского "Демократического фронта" Андрия Мандич, занявший третье место на выборах с 19% голосов, призвал своих избирателей поддержать кандидата от "Европы сейчас!" во втором туре.

Милатович пообещал отправить "на политическую пенсию" во втором туре пребывающего у власти 30 лет Джукановича.

Яков Милатович, кандидат от движения "Европа сейчас!":

— Это общая победа тех, кто подвергался дискриминации в предыдущие тридцать лет, чьи дети покинули Черногорию, кто сталкивался с несправедливостью, кто был беден. Это совместная победа красивой, лучшей, более справедливой, более единообразной Черногории.

Выборы проходили в условиях затяжного политического кризиса. На парламентских выборах в 2020 году Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Джукановичем потерпела поражение от коалиции, поддерживаемой могущественной Сербской православной церковью.

Однако с тех пор ни одному лагерю не удалось сформировать стабильное большинство. С тех пор два правительства были свергнуты в результате вотума недоверия.

За три дня до президентских выборов действующий глава государства Мило Джуканович распустил парламент и назначил внеочередные парламентские выборы на 11 июня.

В стране с населением 620 000 человек президент, по сути, играет представительскую роль, основными рычагами власти владеет премьер-министр.