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мир

Центробанки мира вливают ликвидность

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 Euronews
Глава ЕЦБ Кристин Лагард
Глава ЕЦБ Кристин Лагард   -  Авторское право  AP Photo

Крупнейшие центробанки мира — ФРС США, ЕЦБ, Банки Англии, Канады, Швейцарии и Японии — договорились значительно увеличить вливание долларов на рынок, чтобы стабилизировать ситуацию после целой серии крушений крупных банков в США и Европе.

Несмотря на это, азиатские и европейские биржи в понедельник открылись сильным падением индексов и в частности, акций банков. Так, акции швейцарского Credit Suisse рухнули более чем на 60%. Он испытывал серьёзные проблемы, и было принято решение, что его купит крупнейший банк Швейцарии, UBS. Его бумаги также резко упали, на 14%. 

Поглощение было одобрено швейцарским нацрегулятором, а национальный банк выделил крупный кредит. Неконтролируемый крах Credit Suisse, по мнению аналитиков, привёл бы к глобальному кризису, подобному тому, что случился в 2008-м. Правда, в ЕЦБ заявили, что сегодня ситуация иная, из-за ужесточившегося за 15 лет госрегулирования.