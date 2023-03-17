Черногория в преддеверии президентских выборов

Президент Черногории Мило Джуканович распустил парламент за три дня до выборов главы государства, назначенных на 19 марта. Эти выборы будут четвёртыми с момента провозглашения страной независимости в 2006 году. Срок полномочий Джукановича истекает 20 мая.

Черногория - парламентская республика, а президент выполняет в основном представительские функции. Тем не менее он играет большую роль при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.

Нынешний президент Мило Джуканович практически бессменно руководил Черногорией последние 30 лет, занимая разные посты. Он пять раз был премьер-министром и два раза главой государства - с 1998 по 2002 год и с 2018 по 2023 год. Все ключевые процессы в стране контролирует Демократическая партия социалистов (ДПС) Джукановича и приближенные ему люди.

По конституции, президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и не может находиться на этом посту более двух сроков подряд. Джуканович был президентом дважды, но с перерывом в 16 лет.

Свою политическую карьеру он начинал с поддержки бывшего югославского лидера Слободана Милошевича и выступал с просербских позиций. Но к началу 2000-х годов резко сменил свои взгляды: в 2006 году вывел Черногорию из государственного союза с Сербией и повёл её к евроатлантической интеграции, признав Косово и вступив в НАТО. В случае переизбрания Джукановича евроатлантический путь будет продолжен.

После президентских состоятся и досрочные парламентские выборы. Черногории нужно устойчивое правительство: на фоне острого политического и экономического кризиса процесс присоединения страны к ЕС приостановлен, хотя ранее она считалась основным кандидатом на скорое вступление.

Основной соперник Джукановича на выборах - лидер коалиции "Демократический фронт" Андрий Мандич, который выступает за нормализацию отношений с Россией и Сербией, обещает отозвать признание Косова, отказаться от антироссийских санкций и даже вывести страну из НАТО.

Ещё один претендент, который может навязать борьбу - представитель движения "Европа сейчас" Яков Милатович. Он сменил в президентской гонке лидера этой политической силы Милойко Спаича, когда выяснилось, что тот скрывал факт наличия у него второго - сербского - гражданства. Яков Милатович занимал пост министра экономики Черногории с 2020-го по 2022 год.

Черногория переживает острейший политический и экономический кризис. После запрета на прямые рейсы из России сильно пострадала туристическая отрасль страны, которая во многом зависела от российских туристов. Сократился и поток российских инвестиций.

Продолжается противостояние относительно дальнейших отношений с Москвой, Белградом и ЕС, а также положения Сербской православной церкви в Черногории.

Но, по мнению аналитиков, при любом исходе выборов во внешнеполитической ориентации страны мало что поменяется: по последним соцопросам, 76% граждан страны выступают за присоединение к Евросоюзу.