Черногорцы в воскресенье голосовали на повторных президентских выборах.

Голосование было назначено после того, как ни один из претендентов не получил большинства голосов в первом туре две недели назад.

Правом голоса в стране обладают 540.000 человек при населении Черногории в 620.000

Страна граничит с Сербией, Боснией, Албанией и Косово, на юге есть небольшой участок границы с Хорватией, а побережье омывают воды Адриатического моря.

По мнению наблюдателей, президент Мило Джуканович может потерпеть поражение от экономиста Якова Милатовича, которого поддержали правящие про-сербские партии.

Джуканович находится у власти уже более 30 лет, при нем Черногория обрела независимость и вступила в НАТО.

Его соперник - 37-летний экономист Яков Милатович, получивший западное образование, бывший министр экономики и один из лидеров движения "Европа сейчас", которое обещает побороть коррупцию, повысить уровень жизни и укрепить связи как с ЕС, так и с Сербией, от союза с которой страна откололась в 2006 году.