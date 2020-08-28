Черногория: выборы на фоне противоречий

Черногория готовится к парламентским выборам. Это происходит на фоне напряженности в отношениях с Сербией и Сербской православной церковью, а также новыми вспышками COVID-19.

Главная борьба обещает развернуться между прозападной Демократической партией социалистов во главе с президентом страны Мило Джукановичем и несколькими оппозиционными объединениями, выступающими за укрепление связей с Сербией и Россией и пользующихся поддержкой Сербской православной церкви.

Лука Крсманович, пенсионер

"Я, конечно, хочу пойти и проголосовать на выборах. Я не думаю, что есть хоть один гражданин Черногории, который не хотел бы окончательно избавиться от этого бремени, грабежей и преступлений".

Славица Джуканович, жительница Подгорицы

"Я верю, что гордая и независимая Черногория победит".

Голосование проводится в год политических потрясений из-за принятого в конце прошлого года закона о религии, который позволяет государству конфисковывать некоторые религиозные активы, если историческое право собственности не может быть доказано.

Мило Джуканович, президент Черногории

"Мы должны понимать, что противники не дремлют. Они не отказались от своей цели. Мы видели, как был использован закон о религии, чтобы начать атаку на Черногорию. Такого не было даже во времена (Слободана) Милошевича".

Закон о религии до сих пор не вступил в силу из-за нескольких месяцев протестов, проводимых Сербской православной церковью при поддержке альянса просербских партий.