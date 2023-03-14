Во вторник 14 марта российский истребитель СУ-27 сбил беспилотник ВВС США над Черным морем, повредив его пропеллер. Об этом сообщает американская администрация.

Дрон MQ-9 Reaper находился над международными водами Черного моря вместе с двумя истребителями СУ-27 , когда один из российских самолетов "намеренно пролетел перед беспилотником", после чего один из истребителей повредил пропеллер Reaper, установленный на хвосте беспилотника. Повреждение пропеллера вынудило командование США пресечь полёт аппарата, после чего он упал в международных водах Черного моря.

Российские и американские самолеты совершали полеты над Черным морем с момента вторжения России в Украину, но это первый отмеченный инцидент, который потенциально может стать причиной эскалации.

Некоторый контекст: США используют беспилотники Reaper над Черным морем для наблюдения за этим районом. По данным ВВС США, беспилотник Reaper может летать на высоте до 15 километров и оснащён оборудованием для сбора информации и ведения разведки в течение длительного времени. это делает дрон идеальной платформой для отслеживания перемещений на фронтах и в Черном море.