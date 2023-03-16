Полная версия видео столкновения дрона и истребителя над Чёрным морем

Пентагон опубликовал видеозапись того, что, по его словам, является небезопасным перехватом российским самолетом разведывательного беспилотника ВВС США в международном воздушном пространстве над Черным морем.

На 42-секундной видеозаписи, опубликованной в четверг, видно, как российский Су-27 приближается к задней части беспилотника MQ-9 и начинает выпускать топливо, когда он пролетает мимо, сообщил Пентагон.

Американские военные заявили, что во вторник они утопили MQ-9 Reaper в море после того, как российский истребитель облил беспилотный летательный аппарат топливом, а затем ударил по его пропеллеру.

Министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли поговорили со своими российскими коллегами по поводу уничтожения американского беспилотника после столкновения с российскими истребителями.

Состоявшиеся в среду переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым были первыми с октября.

Хотя попытки перехвата не являются редкостью, этот инцидент на фоне войны в Украине вызвал опасения, что он может приблизить США и Россию к прямому конфликту.