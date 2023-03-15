Россия отрицает факт столкновения своих истребителей с американским беспилотником

Итак натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой еще больше усугубились после инцидента над Черным морем с участием российских истребителей и американского беспилотника.

Белый дом заявляет, что летательный аппарат вышел из стоя после контакта с одним из самолетов, в результате чего его были вынуждены потопить.

В Минобороны России отрицают факт физического вмешательства своих истребителей и уверяют, что беспилотник упал "в результате резкого маневра". В ведомстве подчеркнули, что "истребители были подняты в воздух для идентификации объекта, приближающегося к российской госгранице в районе Крымского полуострова".

Белый дом назвал этот инцидент "безрассудным и небезопасным", а Москва охарактеризовала его как "провокацию".

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона:

— Мы увидели, что истребитель сливал топливо перед этим БПЛА, а затем подошел к нему так близко, что повредил пропеллер MQ-9. Из-за этих повреждений мы были вынуждены, по сути, затопить его в Черном море.

Посол России в США Анатолий Антонов был позже вызван в госдепартамент, перед этим он оправдал действия российских пилотов.

Анатолий Антонов, посол РФ в США:

— Этот беспилотник может нести 1700 килограммов взрывчатки. Этот беспилотник может нести несколько бомб. Вы увидите, каковы будут действия Соединенных Штатов, если такой российский беспилотник подлетит очень близко, например, к Сан-Франциско или Нью-Йорку. Какова будет реакция Соединенных Штатов? Для меня это очевидно".

Перехваты российскими самолетами американских над Черным морем — не редкость.

Пентагон считает последний инцидент более серьезным и предупреждает, что такие действия могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.