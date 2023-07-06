ВВС США обвиняют ВКС России в провокации против американских дронов в Сирии

В американском командовании считают опасными виражи российских боевых самолётов вблизи ударных беспилотников и заявляют об угрозе эскалации напряжённости.
Пентагон обвиняет российские ВКС в провокации против американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Сирии. В сообщении ВВС США сказано, что Су-35 совершали манёвры в опасной близости от летательных аппаратов, сбрасывали тепловые ловушки на парашютах по пути следования дронов, форсировали двигатели с выхлопом в сторону беспилотников, что могло привести к повреждению электроники и осложняло дистанционное управление аппаратами.
По словам генерал-лейтенанта ВВС США Алекса Гринкевича, три беспилотника, которые подверглись такой агрессии со стороны российской авиации, участвовали в операции против террористической группировки «Исламское государство». Из-за вмешательства истребителей они были вынуждены предпринять манёвры для уклонения от угрозы.
Американское командование характеризует поведение российских пилотов как «нерофессиональное и небезопасное». США призывают Россию соблюдать «нормы поведения профессиональных ВВС, чтобы можно было сосредоточиться на окончательном разгроме ИГИЛ». Военные предупреждают об угрозе эскалации напряжённости и «ошибок».
Москва на эти обвинения публично не ответила.