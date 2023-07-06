ВВС США обвиняют ВКС России в провокации против американских дронов в Сирии

В американском командовании считают опасными виражи российских боевых самолётов вблизи ударных беспилотников и заявляют об угрозе эскалации напряжённости.

Пентагон обвиняет российские ВКС в провокации против американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper в Сирии. В сообщении ВВС США сказано, что Су-35 совершали манёвры в опасной близости от летательных аппаратов, сбрасывали тепловые ловушки на парашютах по пути следования дронов, форсировали двигатели с выхлопом в сторону беспилотников, что могло привести к повреждению электроники и осложняло дистанционное управление аппаратами.

По словам генерал-лейтенанта ВВС США Алекса Гринкевича, три беспилотника, которые подверглись такой агрессии со стороны российской авиации, участвовали в операции против террористической группировки «Исламское государство». Из-за вмешательства истребителей они были вынуждены предпринять манёвры для уклонения от угрозы.

Тепловые ловушки на пути следования американских дронов U.S. Air Force via AP

Американское командование характеризует поведение российских пилотов как «нерофессиональное и небезопасное». США призывают Россию соблюдать «нормы поведения профессиональных ВВС, чтобы можно было сосредоточиться на окончательном разгроме ИГИЛ». Военные предупреждают об угрозе эскалации напряжённости и «ошибок».

Москва на эти обвинения публично не ответила.