Критику Кремля грозит 25 лет тюрьмы

Процесс над российским оппозиционным активистом Владимиром Кара-Мурзой ачался в Москве. Он обвиняется в госизмене за распространение, по мнению прокурора, "фейковых новостей о российской армии". Подсудимомму грозит 25 лет тюрьмы.

Адвокат Кара-Мурзы заявил, что судебное разбирательство было политически мотивированным и необоснованно ускоренным.

Вадим Прохоров, адвокат Владимира Кара-Мурзы:

"Очевидно, что власти решили провести суд над Кара-Мурзой в космическом темпе, как можно быстрее, следующее заседание уже в четверг, 16 числа, и, к сожалению, сомнений в том, каков будет финальный вердикт, нет".

В Европейском парламенте либеральный депутат выступил против подобного обращения российских властей с Кара-Мурзой и другими своими оппонентами .

Ги Верхофстадт, депутат Европарламента от Renew Europe:

"Я думаю, что парламент на этой сессии должен поддержать их и вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении Алексея Навального, а вместе с ним и всех политзаключенных, таких, как сидящий в тюрьме россиянин Владимир Кара-Мурза, Алексей Горинов и многие другие, арестованные за выступления против в Украине".

Кара-Мурза — активист с западным образованием, близкий соратник убитого лидера оппозиции Бориса Немцова. Он входит в число нескольких критиков Владимира Путина, задержанных после вторжения России в Украину.