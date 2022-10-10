Владимир Кара-Мурза - лауреат премии имени Вацлава Гавела

Российский оппозицонер и общественный деятель Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в борьбе за права человека. Награду приняла его супруга Евгения. Она сказала, что гордится своим мужем.

Владимир Кара-Мурза сейчас находится под арестом. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии, участии в "нежелательной" организации и госизмене. Политику грозят 20 лет колонии. Вину он не признает.