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мир

Владимир Кара-Мурза - лауреат премии имени Вацлава Гавела

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 Euronews
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза   -   Авторское право  AFP TV

Российский оппозицонер и общественный деятель Владимир Кара-Мурза получил премию имени Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в борьбе за права человека. Награду приняла его супруга Евгения. Она сказала, что гордится своим мужем. 

Владимир Кара-Мурза сейчас находится под арестом. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии, участии в "нежелательной" организации и госизмене. Политику грозят 20 лет колонии. Вину он не признает.